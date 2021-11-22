المفوضية العليا: توزيع أكثر من 1.5 مليون بطاقة انتخابية

بطاقة ناخب (المفوضية العليا للانتخابات)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الإثنين، توزيع أكثر من 1.5 مليون بطاقة انتخابية، بمختلف مراكز الاقتراع التابعة لمكاتب الإدارات الانتخابية في مختلف مناطق البلاد.

وقالت المفوضية إن مكاتبها وزعت مليونًا و547 ألفًا و871 بطاقة انتخابية، بواقع 965 ألفًا و748 بطاقة للرجال، في حين بلغ عدد النساء اللائي تحصلن على بطاقة الناخب 582 ألفًا و123 امرأة، بحسب الإحصائية الصادرة اليوم.

- سيدة عمرها 92 عاما تتسلم بطاقتها الانتخابية في سرت

- مفوضية الانتخابات تمد ساعات العمل اليومي ساعتين بمراكز توزيع بطاقة الناخب

وبدأت المراكز الانتخابية توزيع البطاقات الانتخابية يوم 8 نوفمبر الجاري، وتتبقى ثمانية أيام على انتهاء عملية التوزيع.

وثمنت المفوضية جهود الجهات الداعمة التي شاركت في تخطي عدد توزيع البطاقات حاجز الـ1.5 مليون بطاقة، سواء منصات التواصل الاجتماعي، أو منظمات المجتمع المدني، حركة الكشافة والمرشدات، والجهات الإعلامية والقنوات المرئية والمسموعة، نظير الدور الإيجابي الذي أسهم في نشر التوعية بضرورة استلام بطاقة الناخب.

ومراكز توزيع بطاقات الناخبين هي نفسها مراكز الاقتراع، ويجرى توزيع البطاقات من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 6:00 مساء بدلاً من التوقيت السابق، ويكون دوام عمل يوم السبت 27 نوفمبر الجاري، من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 18:00 يتخلله فترة راحة ساعة واحدة.