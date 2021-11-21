سيدة عمرها 92 عاما تتسلم بطاقتها الانتخابية في سرت

الحاجة «مبروكة أحمد قريرة» في المركز الانتخابي دروب النصر (بوابة الوسط)

تسلَّمت سيدة عمرها 92 عامًا بطاقتها الانتخابية، اليوم الأحد، من مركز انتخابي في الوشكة بدائرة سرت.

وحضرت الحاجة «مبروكة أحمد قريرة» مواليد 1929، من سكان منطقة الوشكة، إلى المركز الانتخابي دروب النصر، وتسلَّمت بنفسها بطاقة ناخب.

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توزيع أكثر من مليون و368 ألف بطاقة ناخب بمراكز الاقتراع

وفي سياق آخر، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الأربعاء، توزيع مليون و368 ألف و264 بطاقة ناخب بمختلف مراكز الاقتراع التابعة لمكاتب الإدارات الانتخابية في مختلف مناطق البلاد.

وقالت المفوضية إن عدد الرجال الذين حصلوا على بطاقة الناخب بلغ 864 ألفًا و679 شخصًا، في حين بلغ عدد النساء اللائي تحصّلن على بطاقة الناخب 503 آلاف و585 امرأة، بحسب الإحصائية الصادرة اليوم.