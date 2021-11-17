عمرها 110 سنوات.. الحاجة عائشة الختني تستلم بطاقتها الانتخابية في تاجوراء

الحاجة عائشة الختني خلال حصولها على البطاقة الانتخابية من مدرسة بتاجوراء، 17 نوفمبر 2021، (مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس)

تسلَّمت الحاجة عائشة محمد الختني، البالغة من العمر 110 سنوات، بطاقتها الانتخابية صباح اليوم الأربعاء.

وحصلت الحاجة عائشة على بطاقتها من مدرسة النصر في منطقة تاجوراء، حسب بيان مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الحاجة عائشة الختني خلال حصولها على البطاقة.

الحاجة عائشة الختني خلال حصولها على البطاقة.