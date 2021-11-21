تركيا تعلن إعادة 7 من مواطنيها كانوا محتجزين في شرق ليبيا

المواطنون الأتراك الذين احتجزوا شرق ليبيا (الإنترنت)

أُطلق سراح 7 أتراك كانوا محتجزين منذ حوالي عامين في شرق ليبيا، وذلك عقب جهود دبلوماسية مكثفة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية التركية، الأحد.

وقالت الوزارة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن المواطنين الأتراك السبعة المحتجزين في شرق ليبيا، «عادوا إلى البلاد بأمان نتيجة جهود واتصالات حثيثة»، متحدثة عن جهود دبلوماسية مشتركة لتركيا وقطر.

وأوضحت الوزارة أن «جميع الوحدات والمؤسسات المعنية وفي مقدمتها السفارة التركية لدى طرابلس وجهاز الاستخبارات التركي، عملت بتنسيق وتعاون فاعل لضمان الإفراج عن المواطنين المحتجزين وعودتهم سالمين إلى الوطن».

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وأضاف البيان أن الرئيس رجب طيب إردوغان تحدَّث مع المواطنين عبر الهاتف، ونقل لهم تمنياته بالسلامة. واختتم البيان: «نعرب عن شكرنا للحكومتين الليبية والقطرية وجميع المؤسسات التي ساهمت في عملية الإفراج عن المواطنين الأتراك المحتجزين».

ولم يذكر البيان الجهة التي كانت محتجزة المواطنين الأتراك، لكن وكالة «الأناضول» التركية قالت عن مصادر، إن عملية الإفراج جاءت بجهود مشتركة من جهازي الاستخبارات التركي والقطري.

وذكرت الوكالة أن المواطنين الذين تم إطلاق سراحهم هم: إيلكر صاغلك، ودوغان قيصّا، ونور الدين تشالك، وخليل غوزال، وأحمد سلوي، وهدايت يبرق، وعبدالصمد أقتشاي، وأغلبهم يعمل في قطاع المطاعم. وأوضحت أن جهاز الاستخبارات القطري ساعد في تأمين عودة المواطنين الأتراك إلى بلادهم.