إردوغان يلتقي المشري في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة

لقاء إردوغان والمشري بالقصر الرئاسي في أنقرة، الأربعاء 10 نوفمبر 2021. (الرئاسة التركية)

التقى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وفق ما أعلنته الرئاسة التركية.

ووصل المشري أنقرة في وقت سابق اليوم؛ حيث التقى فور وصوله وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لبحث المستجدات في الشأن الليبي.

وقال أوغلو في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «أتمنى أن يعم ليبيا الاستقرار والازدهار والسلام، وسنواصل دعم إخواننا وأخواتنا الليبيين لهذه الغاية».

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وتأتي زيارة المشري إلى أنقرة بعد يوم من مشاركته في ملتقى طرابلس، الذي ضم أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجالس البلدية وعددًا من السفراء الأجانب المعتمدين لدى ليبيا، لمناقشة الشأن الانتخابي.

ودعا المشري خلال كلمة له في الملتقى إلى «حراك سلمي مدني، واعتصامات سلمية» أمام مقرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومجلسي الدولة والنواب، والحكومة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ اعتراضًا على «قوانين الانتخابات المعيبة».