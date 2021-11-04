وفد من قوات الدرك التركية يزور وزارة الداخلية (صور)

جانب من زيارة الوفد التركي لجهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، 4 نوفمبر 2021. (الوزارة)

بحث رئيس جهاز المباحث الجنائية، العميد محمود عاشور، مع وفد من قوات الدرك التركية برئاسة ‏الجنرال جنكيز يلدزد تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ونظيرتها التركية، وذلك خلال زيارة للوفد إلى طرابلس، اليوم الخميس.

وقالت الوزارة إن استقبال العميد عاشور للوفد التركي جاء بهدف «مد جسور التواصل وتنمية العلاقة ‏وتبادل الخبرات بين وزارتي الداخلية الليبية والتركية»، وذلك نقلاً عن الجنرال يلدزد.

وتحدث المسؤول التركي عن «‏الجهود التي بذلت في إعادة عمل جهاز المباحث الجنائية والنهوض به في وقت قصير والوصول ‏لمستويات عالية من المهنية في المجالات الأمنية والفنية المختلفة التي ‏تساعد في تحقيق العدالة الجنائية». ‏

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حضر اللقاء مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية العميد ‏‏صلاح الدين بن سليمان، وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء المكاتب ‏بجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للعمليات الأمنية.‏

وشملت زيارة الوفد التركي، القيام بجولة ميدانية داخل الجهاز، خاصة إدارة ‏الشؤون الفنية ومكتب تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة وقسم كلاب ‏الأثر، وكذلك جولة داخل إدارة المختبرات الجنائية ومعمل البصمة ‏الوراثية.‏

واستمع الوفد التركي لشروح وافية من قبل العميد عاشور ‏حول عمل جهاز المباحث الجنائية والمهام التي كلف بها من خلال ‏إداراته وأقسامه في المجالات الأمنية والفنية للكشف عن الجرائم ‏والمقابر الجماعية وتفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة ومكافحة ‏الجرائم العابرة للوطنية والجرائم السيبرانية.‏

جانب من زيارة الوفد التركي لجهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، 4 نوفمبر 2021. (الوزارة)

جانب من زيارة الوفد التركي لجهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، 4 نوفمبر 2021. (الوزارة)

جانب من زيارة الوفد التركي لجهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، 4 نوفمبر 2021. (الوزارة)

جانب من زيارة الوفد التركي لجهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، 4 نوفمبر 2021. (الوزارة)