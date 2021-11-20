عميد زوارة: نقدم ظرفا مغلقا لتزكيات أهالي البلدية لترشح الدبيبة للرئاسة

عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي في كلمة بمؤتمر محلي بالبلدية بحضور الدبيبة، 20 نوفمبر 2021. (صورة من البث المباشر للمؤتمر)

قال عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي إنه سيُقدم ظرفًا مغلقًا يتضمن تزكيات من أهالي البلدية لترشيح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية.

وأضاف بن ساسي في كلمة خلال زيارة الدبيبة إلى بلدية زوارة، اليوم السبت: «ترشح مجرمي الحرب للانتخابات كارثة، واتجاه خطير، وسنقوم جميعًا شرقًا وغربًا وجنوبًا بصد هذا العدوان الذي فشلوا في تحقيقه سابقًا».

وتابع: «سنواصل الدفاع عن طرابلس وأهداف ثورة 17 فبراير مهما كلف ذلك من ثمن، ونؤكد للحكومة برئاسة الدبيبة أننا معك دائمًا وأبدًا في سبيل إنقاذ البلاد مما يحاك لها من مخططات».

واعتبر عميد بلدية زوارة أن «أمازيغ ليبيا يد واحدة مع الحكومة، ونطلب منها حل مشاكل البلديات الأمازيغية، ونحن لا ننسلخ عن كل البلديات الليبية، فنحن جميعًا تحت راية الحكم المحلي».