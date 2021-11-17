مفوضية الانتخابات: توزيع أكثر من 900 ألف بطاقة ناخب بمراكز الاقتراع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 07:27 مساء
بطاقة ناخب (المفوضية العليا للانتخابات)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، توزيع 900 ألف و679 بطاقة ناخب بمختلف مراكز الاقتراع التابعة لمكاتب الإدارات الانتخابية في مختلف مناطق البلاد.

وقالت المفوضية إن عدد الرجال الذين حصلوا على بطاقة الناخب بلغ 590 ألفًا و208 أشخاص، في حين بلغ عدد النساء اللائي تحصّلن على بطاقة الناخب 310 آلاف و471 امرأة، بحسب الإحصائية الصادرة اليوم.

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ومراكز توزيع بطاقات الناخبين هي نفسها مراكز الاقتراع، ويُجرى توزيع البطاقات من الساعة الثانية بعد الظهر إلى السادسة مساءً، شريطة أن يكون الناخب قد سجّل في السابق أثناء فتح منظومة التسجيل.

وكانت المفوضية رصدت ملاحظات في عملية توزيع البطاقات من أبرزها «حضور الناخب لتسلُّم بطاقاته دون إثبات هوية وإصراره على ذلك، أو محاولته تسلُّم البطاقة بالنيابة عن ناخب آخر، رغم الإعلان مسبقًا بأن تسلُّمها سيتم بالحضور الشخصي».

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