مفوضية الانتخابات: توزيع 66 ألف مطبوعة باللغتين الأمازيغية والتباوية للتوعية بأهمية تسلم بطاقة الناخب

ملصق خاص بالانتخابات, (المفوضية العليا للانتخابات)

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، إنتاج وتوزيع 66 ألف مادة مطبوعة مخصّصة للمكون الثقافي الليبي الأمازيغي والتباوي، تتضمن معلومات ورسائل تحفيزية للتوعية بأهمية وكيفية تسلُّم بطاقة الناخب.

وقالت المفوضية، في بيان اليوم، إن توزيع هذه المطبوعات جاء ضمن حملة التوعية الانتخابية التي تنظمها المفوضية الوطنية، في إطار حرصها على توفير جميع المعلومات والبيانات لجميع الليبيين وباللغات المحلية المتداولة في مناطق ليبيا، و«تأكيدًا على أن هذا الاستحقاق الانتخابي يضم كل الليبيين، في فسيفساء وطنية واحدة هدفها وحدة الوطن وتقدمه واستقراره».

وأوضح مدير إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية، خالد المناعي، أن هذه المطبوعات تنوّعت بين مطويات وملصقات، ووُزِّعت من خلال 42 ألف مطوية مناصفة بين اللغتين الأمازيغية، والتباوية، و24 ألف ملصق مناصفة بين اللغتين أيضًا.

وأضاف المناعي أن المواد المطبوعة باللغة الأمازيغية جرى توزيعها بمكتب الإدارة الانتخابية الزاوية، ومكتب الإدارة الانتخابية الجبل2، فيما وُزِّعت المواد المطبوعة باللغة التباوية في كل من مكتب الإدارة الانتخابية أوباري، ومكتب الإدارة الانتخابية الكفرة.