وزارة الداخلية: بدء تركيب الشاشات الرقمية لتتبع الاختناقات المرورية

تركيب الشاشات الرقمية الذكية المخصصة للمراقبة وتتبع الاختناقات المرورية (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، يوم الثلاثاء، أن مهندسي إدارة الشؤون الفنية والاتصالات بدأوا تنفيذ مشروع تركيب الشاشات الرقمية الذكية المخصصة للمراقبة وتتبع الاختناقات المرورية.

وأضافت أنه جرى تركيب شاشة بغرفة الاتصالات بمديرية أمن جنزور وغرفة مديرية أمن طرابلس وغرفة الاتصالات بادارة شؤون المرور والتراخيص ومديرية أمن تاجوراء، بالإضافة إلى تدريب الأعضاء المكلفين على آلية التشغيل والتتبع لحركة المرور باستخدام إحدى البرامج التطبيقية المتقدمة.

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وأوضحت أن مهندسي مكتب الشؤون الفنية بإدارة الشؤون الفنية والاتصالات يواصلون تركيب الشاشات الرقمية الذكية حسب الخطة والجدول الزمني المعد لذلك من قبل لجنة المشروع الوطني لتطوير أداء مؤسسات وزارة الداخلية.

يأتي ذلك في إطار الرفع من مستوى الأداء التقني بمكونات وزارة الداخلية بالتنيسق مع مستشار وزير الداخلية للمعلوماتية والاتصالات.

تركيب الشاشات الرقمية الذكية المخصصة للمراقبة وتتبع الاختناقات المرورية (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

تركيب الشاشات الرقمية الذكية المخصصة للمراقبة وتتبع الاختناقات المرورية (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

تركيب الشاشات الرقمية الذكية المخصصة للمراقبة وتتبع الاختناقات المرورية (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

تركيب الشاشات الرقمية الذكية المخصصة للمراقبة وتتبع الاختناقات المرورية (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)