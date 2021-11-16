وزارة الداخلية: بدء تركيب الشاشات الرقمية لتتبع الاختناقات المرورية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 11:25 مساء
تركيب الشاشات الرقمية الذكية المخصصة للمراقبة وتتبع الاختناقات المرورية (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، يوم الثلاثاء، أن مهندسي إدارة الشؤون الفنية والاتصالات بدأوا تنفيذ مشروع تركيب الشاشات الرقمية الذكية المخصصة للمراقبة وتتبع الاختناقات المرورية.

وأضافت أنه جرى تركيب شاشة بغرفة الاتصالات بمديرية أمن جنزور وغرفة مديرية أمن طرابلس وغرفة الاتصالات بادارة شؤون المرور والتراخيص ومديرية أمن تاجوراء، بالإضافة إلى تدريب الأعضاء المكلفين على آلية التشغيل والتتبع لحركة المرور باستخدام إحدى البرامج التطبيقية المتقدمة.

- إغلاق المنافذ المرورية في بني وليد لمواجهة فيروس «كورونا»
- أمن طرابلس وشركة المياه يناقشان سبل حل الاختناقات المرورية مع هطول الأمطار

وأوضحت أن مهندسي مكتب الشؤون الفنية بإدارة الشؤون الفنية والاتصالات يواصلون تركيب الشاشات الرقمية الذكية حسب الخطة والجدول الزمني المعد لذلك من قبل لجنة المشروع الوطني لتطوير أداء مؤسسات وزارة الداخلية.

يأتي ذلك في إطار الرفع من مستوى الأداء التقني بمكونات وزارة الداخلية بالتنيسق مع مستشار وزير الداخلية للمعلوماتية والاتصالات.

تركيب الشاشات الرقمية الذكية المخصصة للمراقبة وتتبع الاختناقات المرورية (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
تركيب الشاشات الرقمية الذكية المخصصة للمراقبة وتتبع الاختناقات المرورية (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
تركيب الشاشات الرقمية الذكية المخصصة للمراقبة وتتبع الاختناقات المرورية (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
تركيب الشاشات الرقمية الذكية المخصصة للمراقبة وتتبع الاختناقات المرورية (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بلدية مصراتة تعلن رفضها التام للانتخابات في «صورتها الحالية»
ليبيا
«العفو الدولية»: سيف القذافي مطلوب للتحقيق.. وترشحه للرئاسة إفلات من العقاب
ليبيا
استطلاع إيطالي: الهجرة وليبيا ضمن أولويات السياسة الخارجية لروما
ليبيا
الشاهد: يجب إنجاح الانتخابات الليبية.. وتحقيق المصالحة يمنع الطعن في النتائح
ليبيا
الكوني: من حق سيف القذافي الترشح للانتخابات.. والشروط تتوافر فيه
ليبيا
«هيومان رايتس»: السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف القذافي لـ«الجنايات الدولية»
ليبيا
من السجن إلى الانتخابات.. كيف عاد سيف القذافي إلى المشهد السياسي؟
ليبيا
«فيفا» يطلب قطعة أرض في طرابلس نظير مشروع قومي ضخم
رياضة محلية
المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر
ليبيا
مفوضية الانتخابات توضح سبب وجود بطاقات لمتوفين وكيف ستعالجها
ليبيا
لافروف يدعو إلى الانسحاب العسكري «المتوازن» من ليبيا والالتزام بجدول الانتخابات
ليبيا
دواء «واعد» يتيح تجنب الشلل
طب وصحة
جريدة «الوسط»: المادة 12 «لغم» في الطريق نحو الصندوق
ليبيا
«واشنطن بوست»: هذه مكاسب ومخاوف الولايات المتحدة من الانتخابات الليبية
ليبيا
السايح: نسبة الخطأ في إجراء العملية الانتخابية داخل ليبيا صفر%
ليبيا
خبراء وأكاديميون قلقون من احتمالات تعطيل المسار الانتخابي الليبي
ليبيا
«رايتس ووتش»: هل يمكن إجراء انتخابات ليبية آمنة ودون إقصاء؟
ليبيا
منظمات حقوقية تعرض ملاحظاتها على قانون الجرائم الإلكترونية وتطالب بسحبه
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بريطانيا: سجن 3 رجال بعد عملية سطو قياسية