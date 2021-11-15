مكتب الإدارة الانتخابية غريان «الجبل 1» يعلن عودته للعمل غدا بعد اتفاق مع الأمن

لقاء مسؤولي مديرية أمن غريان ومكتب الإدارة الانتخابية بالبلدية، 15 نوفمبر 2021، (صفحة المكتب على فيسبوك)

أعلن مكتب الإدارة الانتخابية غريان «الجبل 1» العودة إلى العمل وتقديم خدماته غدًا الثلاثاء، بعدما أغلق أبوابه صباح اليوم الإثنين.

جاء ذلك بعد اتفاق بين مسؤولي المكتب ومديرية أمن غريان وبعض الأجهزة الأمنية بالبلدية، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن مجموعة من الشباب تسبّبوا في غلقه اليوم، احتجاجًا منهم على ترشح بعض الشخصيات للرئاسة، لكن تم احتواء الموضوع، وتكفلت الأجهزة الأمنية بحماية المقر.

وأمس الأحد، هدّد «قادة وثوار الزاوية» بعدم فتح المراكز الانتخابية داخل المدينة إلا إذا أُجريت «وفق قاعدة دستورية متفق عليها».

وشددوا على رفضهم ترشيح «المطلوبين للعدالة»، وأي شخصية «مساهمة في قتل وتشريد الشعب الليبي مهما كانت صفتها ومركزها»، كما انتقدوا «دور العديد من الدول الداعمة للعملية الانتخابية الحالية».

وبالمثل عبّر مجلس حكماء وأعيان مصراتة، رفضه إجراء انتخابات دون التوافق على قاعدة دستورية، داعيًا «أحرار الوطن» بالتظاهر وتنظيم الحراكات والملتقيات «الهادفة إلى إفشال المؤامرة التي يقودها ويدعمها أعداء الحرية والديمقراطية في الداخل والخارج».

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كما اعترض على «ترشح من استخدم القوة المفرطة في مواجهة ثورة الشعب الليبي، وصدر بحقه أوامر قبض من السلطات القضائية والمحلية، ومحكمة الجنايات الدولية؛ بسبب الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها في حق الليبيين»، في إشارة إلى تقدم سيف الإسلام القذافي بأوراق ترشحه للرئاسة في مكتب الإدارة الانتخابية سبها أمس.