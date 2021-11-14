بيان من الزاوية يرفض ترشح سيف القذافي وحفتر.. ويهدد بعدم فتح المراكز الانتخابية و«حرب ضروس»

جانب من إلقاء بيان يحمل توقيع «قادة وثوار بمدينة الزاوية». الأحد، 14 نوفمبر 2021 (صورة من مقطع فيديو)

أعلن «قادة وثوار الزاوية»، رفضهم ترشيح «المطلوبين للعدالة» سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر و«الداعمين لهم»، وهددوا بعدم فتح المراكز الانتخابية داخل المدينة إلا إذا أجريت «وفق قاعدة دستورية متفق عليها».

جاء ذلك في بيان يحمل توقيع «قادة وثوار بمدينة الزاوية وحكماء وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني ورابطة الشهداء والجرحى».

وذكر البيان أنهم يدعمون إجراء «انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وفق مبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير التي أطاحت بالعبودية وحكم الفرد الواحد وإزالة الدكتاتورية».

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وتابعوا أنهم «ضد ما يحاك من مؤامرات ضد ثورة 17 فبارير من خلال تنصيب بعض المطلوبين (الفارين من العدالة ومجرمي الحروب ومنتهكي حقوق الإنسان مثل المقابر الجماعية ومجزرة أبو سليم ومحرقة اليرموك ومجزرة طلبة الكلية العسكرية وغيرها من الجرائم».

ووصف البيان قانون الانتخابات الصادر عن مجلس النواب بـ«المعيب»، معتبرين أن «هذه الانتخابات ستعود بنا إلى الدائرة الأول، وسينتج عنها حرب لا نعرف مداها ونتائجها وستكون حربًا ضروس لا تبقي ولا تذر»، وفق قولهم.

وشددوا على أنهم يمنعون «ترشح أي شخصية مساهمة في قتل وتشريد الشعب الليبي مهما كانت صفته ومركزه»، كما أنهم يرفضون «رفضا قاطعا درو العديد من الدول الداعمة للعملية الانتخابية الحالية»، وأنهم يحملوا المسؤولية القانونية والأخلاقية لتلك الدول.

كما طالب البيان «المفوضية العليا للانتخابات بعدم قبول ترشح (المجمرين).. ونحملهم المسؤولية القانونية الكاملة على ذلك». واختتموا البيان بأنهم ملتزمون بالعملية ىالانتخابية شرط أن تكون وفق قاعدة دستورية متفق عليها، وأنهم «لن يسمحوا بفتح المراكز الانتخابية داخل المدينة إلا وفق هذه الشروط».

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت المفوضية، في بيان، ـن سيف القذافي تقدم بمستندات ترشحه لمكتب الإدارة الانتخابية سبها، «مستكملًا جميع المسوغات القانونية بحسب القانون رقم (1) الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة»، كما تسلَّم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به، وهو الجمهورية، ورقم المركز 21021 بمدينة سبها.