نص كلمة المنفي أمام المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس

المنفي متحدثا أمام مؤتمر باريس حول ليبيا، الجمعة 12 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

تحدَّث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمام «مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا» الذي استضافه الإليزيه، اليوم الجمعة، بحضور قادة وممثلين عن 30 حكومة ومنظمة دولية، مستعرضًا جهود المجلس الرئاسي في ملفات المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات ودعم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

وأوضح المنفي في كلمته جهود المجلس الرئاسي لتوحيد المؤسسات الوطنية الرقابية والمالية، مرجعًا التأخر في استكمالها إلى «عدم وجود ولاية قانونية للمجلس الرئاسي عليها، وعدم انصياعها بالكامل لما قدَّمه المجلس الرئاسي من حلول ومقترحات».

- المنفي يأمل أن تكون قرارات مؤتمر باريس «أساسًا لعمل أممي فعال» لمصلحة الليبيين

وأعرب المنفي في كلمته عن أمله في «أن تكون قرارات مؤتمر باريس أساسًا لعمل أممي فعال يصب في مصلحة الشعب الليبي أولًا وفي مصلحة أصدقائه وشركائه»، مجددًا شكره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لما بذله «من عمل من أجل التئام» المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس الذي انطلقت فعالياته مساء اليوم الجمعة، بقصر الإليزيه.

نص كلمة المنفي أمام مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا

فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية

فخامة المستشارة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية

فخامة الرئيس ماريو دراغي رئيس الوزراء الإيطالي

معالي السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة

اسمحوا لنا بداية أن نعبر عن شكرنا وامتناننا للجمهورية الفرنسية التي عملت على عقد هذا المؤتمر الجامع الذي لامس في وقته ومكوناته حساسية الموقف الذي تواجهه ليبيا.

أيها السادة، على مدى عقدين من الزمن فشلت كل الصيغ والمبادرات المبنية على المصالح والرؤى الأحادية للدول المنخرطة في الشأن الليبي أن تقدم مفتاح السلام للشعب الليبي وللمنطقة، وإن امتناننا اليوم لينبع من صدق ما لمسناه من المجتمعين تجاه وحدة ليبيا وسلامة أراضيها واستقلالها الذي لا نساوم عليه.

السيد الرئيس

السيدات والسادة

لقد استلم المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية مهامهما وفقًا لاتفاق سياسي وخارطة طريق رسمت معالم المرحلة وحدَّدت الواجبات المناطة بهما ابتداء من دمج الحكومة ومؤسسات الدولة، مرورًا بالتمهيد لمصالحة وطنية شاملة وعادلة، وانتهاء بالإشراف العادل والشفاف على انتخابات متزامنة رئاسية وبرمانية تحظى بالاحترام والقبول محليًا ودوليًا.

لقد عمل المجلس الرئاسي بكل إصرار وانسجام بين أعضائه لتحمل وإنجاز ما أنيط به من التزامات وواجبات، حيث عمل بحرص وجدية مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وأطراف النزاع المختلفة لتثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق البري الرابط بين شرق البلاد وغربها وضمان حرية وسلامة تنقل المواطنين والسلع على طول الساحل الليبي، الأمر الذي يدعونا إلى الإشادة بعمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، والخطوات العملية والملموسة التي قامت بها، ابتداءً من وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020، ومؤخرًا توصلها إلى خطة عمل شاملة لانسحاب المرتزقة والقوات والمقاتلين الأجانب. كما عملنا على إيجاد الحلول والصيغ لتوحيد مؤسسات الدولة الرقابية والمالية التي ربما لم تستكمل بسبب عدم وجود ولاية قانونية للمجلس الرئاسي عليها، وعدم انصياعها بالكامل لما قدمه المجلس الرئاسي من حلول ومقترحات.

السيد الرئيس

السيدات والسادة

إن التأسيس لمتطلبات المصالحة كان من أولويات المجلس الرئاسي الليبي، فقد قمنا بتأسيس مفوضية عليا للمصالحة الوطنية وخلق مناخ للسلام والمصالحة بإطلاق سراح عدد من السجناء السياسيين كما نعمل على إطلاق سراح كل السجناء على خلفية الصراع السياسي في ليبيا.

السيد الرئيس

السيدات والسادة

إنه لمن منطق حرصنا على مكاسب السلام وجني ثمار ما مهدنا له أن نحرص كل الحرص على أن تُتوّج هذه المرحلة بانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية ديمقراطية شاملة ومقبولة النتائج، يشارك فيها الجميع ويقبل بنتائجها الكل وينتج عنها انتقال سلمي وسلس للسلطة وتنتهي بها كل المراحل الانتقالية التي ارتسمت معالمها على كل المراحل السياسية في ليبيا على مدى عقد من تاريخ الوطن.

فخامة الرئيس ماكرون

أجدد شكري لما بذلتموه من عمل من أجل التئام هذا المؤتمر والجمع الكريم، آمل أن تكون قراراته أساسًا لعمل أممي فعّال يصب في مصلحة الشعب الليبي أولًا وفي مصلحة أصدقائه وشركائه.

شكرًا.