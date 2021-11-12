المنفي يأمل أن تكون قرارات مؤتمر باريس «أساسا لعمل أممي فعال» لمصلحة الليبيين

المنفي متحدثا أمام مؤتمر باريس حول ليبيا، الجمعة 12 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أعرب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن أمله في «أن تكون قرارات مؤتمر باريس أساسًا لعمل أممي فعال يصب في مصلحة الشعب الليبي أولاً وفي مصلحة أصدقائه وشركائه»، مجددًا شكره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لما بذله «من عمل من أجل التئام» المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس الذي انطلقت فعالياته مساء اليوم الجمعة بقصر الإليزيه.

واستعرض المنفي في كلمته أمام قادة وممثلي 30 دولة مشاركين في المؤتمر الدولي جهود المجلس الرئاسي منذ توليه السلطة في فبراير الماضي، ودوره في توحيد المؤسسات ودعم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وتحقيق المصالحة الوطنية.

وأكد المنفي في كلمته أن المجلس الرئاسي دعم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف يوم 23 أكتوبر 2020، وتنفيذ بنود الاتفاق التي من أبرزها فتح الطريق الساحلي وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وتحدث المنفي كذلك عن توحيد المؤسسات الوطنية قائلاً: «عملنا على إيجاد الحلول والصيغ لتوحيد مؤسسات الدولة الرقابية والمالية التي ربما لم تستكمل بسبب عدم وجود ولاية قانونية للمجلس الرئاسي عليها، وعدم انصياعها بالكامل لما قدّمه المجلس الرئاسي من حلول ومقترحات».

وفي ملف المصالحة الوطنية شدّد المنفي في كلمته على أن هذا الملف كان من أولويات المجلس الرئاسي مستعرضًا جهود «تأسيس مفوضية عليا للمصالحة الوطنية وخلق مناخ للسلام والمصالحة بإطلاق سراح عدد من السجناء السياسيين»، واعدًا بالعمل «على إطلاق سراح كل السجناء على خلفية الصراع السياسي في ليبيا».

وجدّد المنفي في ختام كلمته التأكيد على حرص المجلس الرئاسي «على أن تتوج هذه المرحلة بانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية ديمقراطية شاملة ومقبولة النتائج، يشارك فيها الجميع ويقبل بنتائجها الكل ينتج عنها انتقال سلمي وسلس للسلطة وتنتهي بها كل المراحل الانتقالية التي ارتسمت معالمها على كل المراحل السياسية في ليبيا على مدى عقد من تاريخ الوطن».