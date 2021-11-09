نورلاند: ندعم غالبية الليبيين الراغبين في المشاركة بانتخابات سلمية 24 ديسمبر

السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، (أرشيفية: الإنترنت)

قال المبعوث الأميركي لدى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، إن واشنطن تدعم «الغالبية العظمى من الليبيين الذين يريدون المشاركة في انتخابات سلمية في 24 ديسمبر».

جاء ذلك في تصريح عقب وصوله إلى باريس ضمن الوفد الأميركي برئاسة نائبة الرئيس كامالا هاريس، المشارك في المؤتمر الدولي حول ليبيا، حسب بيان السفارة على حسابها في موقع التواصل «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

وأكد مساندة الولايات المتحدة لليبيا موحدة ومستقرة من دون تدخل أجنبي.

وقبيل وصولها إلى فرنسا، صرّحت هاريس أمس الإثنين، بأن مشاركتها في هذا المؤتمر تهدف إلى «إثبات» الدعم الأميركي للشعب الليبي، حيث «يخططون للانتخابات في وقت لاحق من هذا العام».

ومن المتوقع أن يجمع المؤتمر، الذي تنظم بمشاركة الأمم المتحدة وألمانيا وإيطاليا، نحو 20 رئيس دولة إقليميًا ودوليًا.