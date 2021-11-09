وكيل الخارجية يبحث مع سفير إيطاليا تفعيل اتفاقية تبادل السجناء

لقاء وكيل الخارجية والسفير الإيطالي، 8 نوفمبر 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، غوزيبي غريمالدي، تفعيل الاتفاقيات المشتركة، ومنها اتفاقية تبادل السجناء.

كما تناول اللقاء، الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، متابعة تنفيذ بنود معاهدة الصداقة الليبية - الإيطالية، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وناقش الجانبان سُبل تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين، بما يخدم مصالحهما، إضافة إلى سُبل استئناف أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة لدعم التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والتجاري، والتقني والتعليمي.