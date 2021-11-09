وكيل الخارجية يبحث مع سفير إيطاليا تفعيل اتفاقية تبادل السجناء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 09:41 صباحا
لقاء وكيل الخارجية والسفير الإيطالي، 8 نوفمبر 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، غوزيبي غريمالدي، تفعيل الاتفاقيات المشتركة، ومنها اتفاقية تبادل السجناء.

كما تناول اللقاء، الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، متابعة تنفيذ بنود معاهدة الصداقة الليبية - الإيطالية، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وناقش الجانبان سُبل تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين، بما يخدم مصالحهما، إضافة إلى سُبل استئناف أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة لدعم التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والتجاري، والتقني والتعليمي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عملة «إيثر» تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق
اقتصاد
تشافي يكشف رسالة ميسي له في مؤتمره الصحفي بكتالونيا: هو الأعظم في تاريخ برشلونة ...
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - مرشح!
كاريكاتير
فرنسا: أساقفة وكهنة يعترفون بمسؤولية الكنيسة في قضية الاعتداءات جنسية
دولى
اليمن: محكمة في صنعاء تحكم على عارضة أزياء بالسجن 5 سنوات
عربى
«هآرتس» تتحدث عن «زيارة سرية» لصدام حفتر إلى تل أبيب
ليبيا
فصل 861 طالبا وطالبة انتهت المدة القانونية لإيفادهم للدراسة بالخارج
ليبيا
أجواء ملغمة تسبق «مؤتمر باريس» حول ليبيا
ليبيا
حيثيات تأجيل النظر في الدعوة القضائية المرفوعة بأميركا ضد المشير حفتر
ليبيا
جريدة «الوسط»: انطلاق السباق نحو «الصندوق».. وقانون الانتخاب رهين الخلاف
ليبيا
المشري يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات للطعن في قوانين الانتخابات أمام الدائرة ...
ليبيا
«رويترز»: نائبة بايدن تعتزم إعلان دعمها انتخابات 24 ديسمبر خلال مؤتمر باريس
ليبيا
«فورد» تستعد لإطلاق منافس لسيارات F150 الجبارة (فيديو)
سيارات
مواطنون ينتقدون قرار تحديد أسعار السلع الأساسية ويعرضون مقترحات لتحقيق توازن
ليبيا
مصادر لـ«بوابة الوسط»: الدبيبة يكلف أبوجناح مهام رئيس الحكومة استعدادا للترشح ...
ليبيا
تصريحات إردوغان بشأن مشاركة «إسرائيل» في مؤتمر باريس حول ليبيا تثير الغموض
ليبيا
«بوابة الوسط» ترافق زيارة فوج سياحي أوروبي إلى الجنوب الليبي
ليبيا
العكاري: عرض النقود حاليا في حدود 117 مليار دينار.. وعدم استثمارها يضر الاقتصاد ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قصة نجمة مرسيدس