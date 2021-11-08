وزير المالية: الإفراج عن مرتبات 85 ألف موظف

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 02:52 مساء
اجتماع الدبيبة ووزير المالية، 8 نوفمبر 2021، (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)

أعلن وزير المالية، خالد المبروك، الإفراج عن مرتبات 85 ألف موظف خلال الفترة الماضية، وفقًا لما أحالته وزارة الخدمة المدنية.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ موسَّع بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ومشاركة ممثلي الإدارات بالوزارة، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وخُصِّص الاجتماع لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن معالجة ملف الإفراجات، وأيضًا للتعرف على نتائج لجنة توحيد المرتبات.

وأكَّد المبروك إدراج الزيادة في مرتبات المعلمين خلال شهر أكتوبر، وكذلك مكافأة المعاش الأساسي بتعديل مرتبات المتقاعدين.

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