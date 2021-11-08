الشركات الإسبانية ترغب في العودة للسوق الليبية

السفير الإسباني لدى ليبيا، خافيير لاراشي، خلال اجتماعه مع حفتر، الثلاثاء 31 أغسطس 2021. (القيادة العامة)

أكد السفير الإسباني لدى ليبيا، خافيير لاراشي، الأحد، أن عددًا كبيرًا من شركات بلاده ترغب في العودة إلى ليبيا لممارسة نشاطها واستئناف مشاريعها المتوقفة.

وقال «لاراشي»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية «وال»، إن بعض الشركات الإسبانية مثل «ريبسول» لم تغادر البلاد، كما أن «هناك شركات أخرى ترغب بالعودة للعمل في ليبيا بالفعل أو هم بصدد القيام بذلك».

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وأكد السفير الإسباني أن «أي تقدم في الاستقرار على الساحة الليبية سيساعدنا كثيرًا للتعاون في تعزيز هذه الخطوة بين البلدين»، مشيرًا إلى أن حكومة بلاده تدرس ملف عودة هذه الشركات في الوقت الحالي.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي الرضا مع السفير الإسباني لدى ليبيا التعاون في مجال التدريب والتأهيل.