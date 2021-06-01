صنع الله يبحث مع مسؤولي شركة ريبسول الإسبانية توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 يونيو 2021, 11:43 مساء
اجتماع صنع الله، مع مسؤولي شركة ريبسول الإسبانية، 1 يونيو 2021. (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، مع مسؤولي شركة ريبسول الإسبانية، توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وإمكانية استخدامها في عمليات الشركة بمختلف مواقعها.

جاء ذلك خلال اجتماع صنع الله، مع رئيس قطاع الاستكشاف والإنتاج لشركة ريبسول الاسبانية توماس قارسيا، ومدير عام شركة ريبسول فرع ليبيا سيموني، بحضور أبوالقاسم شنقير، عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والانتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، وفق بيان للمؤسسة، الثلاثاء.

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المهمة والتي تضمنت تخفيض الغازات المنبعثة، وإنشاء مركز مراقبة الآبار بمقر المؤسسة الوطنية للنفط، والمحافظة على تحسن إنتاج حقل الشرارة، والتعاون المشترك في تطوير الحقول، والمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

كما تمت مناقشة البدء الفعلي بمشروع الطاقات المتجددة تأسيسا على ما تم الاتفاق عليه في السابق، وإنشاء معمل تسييل الغاز لتوفير غاز الطهي للمناطق المجاورة والتقليل من عمليات الحرق والحد من الانبعاثات.

وكذلك تم الاتفاق على عقد العديد من ورش العمل مع الإدارات الفنية المختصة بالمحافظة على الإنتاج وزيادته، والعمل على إجراء دراسات على المعدات السطحية للتأكد من سلامة الأصول خاصة بعد حدوث العديد من التسربات والأعطال على خلفية الإقفالات خلال السنوات الماضية.

وأكدت الشركة الإسبانية، ومن خلال برامج المسؤولية الاجتماعية، مشاركتها في دعم البرنامج الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية لمعالجة أورام الأطفال.

وفي ختام الاجتماع أكد الجانبان توسيع قاعدة الشراكة والتعاون من أجل تحقيق خطط المؤسسة الوطنية للنفط، للرفع من معدلات الإنتاج وزيادته لإنعاش الاقتصاد الوطني.

اجتماع صنع الله، مع مسؤولي شركة ريبسول الإسبانية، 1 يونيو 2021. (مؤسسة النفط)
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