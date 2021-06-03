خلال لقاء رئيس حكومتها.. المنفي يثمن دور إسبانيا بالاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا

لقاء المنفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في طرابلس، الخميس 3 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)

ثمن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، دور إسبانيا في الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا، واصفا إياه بـ«الإيجابي».

جاء ذلك خلال استقبال المنفي، مساء اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس، رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، بحضور وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش.

ورحب المنفي خلال اللقاء بعودة عمل السفارة الإسبانية في طرابلس، مؤكدا أن ذلك «يعبر عن الإرادة السياسية للجانبين، من أجل مزيد من التعاون والعمل المشترك بين البلدين بما يخدم الأهداف المشتركة في مختلف المجالات».

- الدبيبة يعلن تفعيل اللجنة المشتركة مع إسبانيا وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم

- رئيس وزراء إسبانيا يؤكد أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

- الدبيبة يرحب بعودة السفارة الإسبانية للعمل في ليبيا

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن لقاء المنفي مع رئيس الوزراء الإسباني تناول العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، مشيرا إلى أن سانشيز نقل إلى المنفي تحيات ملك إسبانيا للمنفي.

والتقى رئيس الوزراء الإسباني الذي وصل طرابلس، ظهر اليوم، رفقة وفد رفيع المستوى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وأجرى معه مباحثات ثانية واجتماعات موسعة ضمت مسؤولين ورجال أعمال من البلدين.