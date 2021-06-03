خلال لقاء رئيس حكومتها.. المنفي يثمن دور إسبانيا بالاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 03 يونيو 2021, 08:15 مساء
لقاء المنفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في طرابلس، الخميس 3 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)

ثمن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، دور إسبانيا في الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا، واصفا إياه بـ«الإيجابي».

جاء ذلك خلال استقبال المنفي، مساء اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس، رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، بحضور وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش.

ورحب المنفي خلال اللقاء بعودة عمل السفارة الإسبانية في طرابلس، مؤكدا أن ذلك «يعبر عن الإرادة السياسية للجانبين، من أجل مزيد من التعاون والعمل المشترك بين البلدين بما يخدم الأهداف المشتركة في مختلف المجالات».

- الدبيبة يعلن تفعيل اللجنة المشتركة مع إسبانيا وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم
- رئيس وزراء إسبانيا يؤكد أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها
- الدبيبة يرحب بعودة السفارة الإسبانية للعمل في ليبيا

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن لقاء المنفي مع رئيس الوزراء الإسباني تناول العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، مشيرا إلى أن سانشيز نقل إلى المنفي تحيات ملك إسبانيا للمنفي.

والتقى رئيس الوزراء الإسباني الذي وصل طرابلس، ظهر اليوم، رفقة وفد رفيع المستوى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وأجرى معه مباحثات ثانية واجتماعات موسعة ضمت مسؤولين ورجال أعمال من البلدين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ريادي محترف».. برنامج تدريبي للمشاركين في كأس العالم لريادة الأعمال
ليبيا
الأسبوع الأول في إياب الدوري: الأخضر وخليج سرت والاتحاد المصراتي تحقق العلامة ...
رياضة محلية
الأهلي طرابلس يفشل في تخطي عقبة المحلة في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
ليبيا في نهائيات أفريقيا للقدم المصغرة في نيجيريا
رياضة محلية
وفاة الرسام والمخرج الصحفي المصري محمد رضا
ثقافة وفن
الشهرة تراود آخر بائع غاز يغني في شوارع بغداد
ثقافة وفن
إسبانيا تسهم في آلية التحقق من وقف إطلاق النار.. وتدعم الانتقال وإعادة الإعمار ...
ليبيا
أوراق القضية الليبية تطير إلى برلين مرة ثانية.. وتركيز دولي على القاعدة ...
ليبيا
لجنة المتابعة الدولية تحث على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ وقف إطلاق النار.. وتدعو ...
ليبيا
برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (2 من 3)
فيديو
المشاركات في ملتقى الحوار السياسي يؤكدن التزامهن بعقد الانتخابات الرئاسية ...
ليبيا
باشاغا يدعو إلى انتخاب الرئيس مباشرة ويدافع عن قائمته مع عقيلة صالح في جينيف
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

التشميع.. هكذا تحافظ على سيارتك من الخدوش والأتربة