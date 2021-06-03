الدبيبة يعلن تفعيل اللجنة المشتركة مع إسبانيا وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يونيو 2021, 03:55 مساء
الدبيبة يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، 3 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، الاتفاق مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، على تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين بعد نحو 13 عاما من عدم انعقادها.

وكشف الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني، عن توقيع مذكرات تفاهم في مجالات التنمية والاستثمار والصحة والزراعة والتعليم وحماية الآثار والتدريب المهني.

وحث الشركات الإسبانية على العمل في ليبيا والمساهمة في مشاريع جديدة في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية مؤكدا أن البلاد تمر بمرحلة جديدة من الاستقرار.

وأثنى الدبيبة على استجابة نظيره الإسباني للمطالبات الليبية الخاصة باستقبال عدد من أطفال مرضى السرطان ومعالجتهم.

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