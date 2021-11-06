«الكهرباء»: سرقة 2500 متر أسلاك في قصير بن غشير وزليتن وسيدي السائح

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 نوفمبر 2021, 09:26 مساء
عمود كهرباء تعرض للسرقة. (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، سرقة أسلاك ضغط عالٍ ومنخفض مسافة 2500 متر، اليوم السبت، في ثلاث وقائع سرقة مختلفة.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، أن مجموعة خارجة عن القانون سرقت أسلاك ضغط منخفض مسافة 1000 متر بمنطقة المرازيق بدائرة قصر بن غشير.

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وبحسب البيان، نفذت مجموعة أخرى عملية سرقة لأسلاك ضغط عالٍ مسافة 600 متر على خط الأخضر بدائرة توزيع سيدي السائح، وفي دائرة توزيع شرق زليتن سرقت مجموعة خارجة على القانون أسلاك ضغط عالٍ مسافة 900 متر على خط الخبيز.

وشددت الشركة على أن هذه التعديات تسبب في انقطاع الكهرباء عن عدد من المنازل والأحياء السكنية.

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