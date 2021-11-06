«الكهرباء»: دخول الوحدة الخامسة بمحطة شمال بنغازي على الشبكة نهاية نوفمبر

أعمال العَمرة الجسيمة للوحدة الغازية الخامسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي, 6 نوفمبر 2021. (شركة الكهرباء)

توقعت الشركة العامة للكهرباء، دخول الوحدة الغازية الخامسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي، على الشبكة بنهاية الشهر الحالي.

وأكدت الشركة، في بيان اليوم، تواصل أعمال العَمرة الجسيمة للوحدة لتدخل بعد ذلك على الشبكة الكهربائية بقدرة إنتاجية 250ميغاوات نهاية الشهر الحالي.

- نجاح الاختبارات التشغيلية لمنظومة إطفاء الحرائق بالوحدة الثالثة في محطة شمال بنغازي

الجمعة، أعلنت الشركة إجراء الاختبارات التشغيلية بنجاح على منظومة إطفاء الحرائق باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون (co2) على الوحدة الغازية الثالثة بمحطة شمال بنغازي، مؤكدة أن النظام بات على الوضع الآلي.

أعمال العَمرة الجسيمة للوحدة الغازية الخامسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي, 6 نوفمبر 2021. (شركة الكهرباء)

أعمال العَمرة الجسيمة للوحدة الغازية الخامسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي, 6 نوفمبر 2021. (شركة الكهرباء)