توقيع بروتوكول الربط الإلكتروني بين القوى العاملة في ليبيا ومصر

من مراسم توقيع بروتوكول الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة والجانب المصري في العاصمة طرابلس، 4 نوفمبر 2021. (وزارة القوى العاملة)

وقَّع الفريق الفني لوزارة العمل والتأهيل بروتوكول الربط الإلكتروني مع الجانب المصري، وذلك نتاج اجتماعات عُقِدت طيلة هذا الأسبوع مع الوفد المصري.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن تفعيل الربط الإلكتروني يأتي ضمن خطة الوزارة استعدادًا لعودة العمالة المصرية لليبيا كما يهدف إلى ضبط بيانات استجلاب العمالة وتنظيم عملية دخولها للبلاد، والمشاركة في إعمار البلاد ضمن مشروع عودة الحياة الذي أطلقه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

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وجرت مراسم توقيع البرتوكول بحضور وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، بعدما شارك في ختام الاجتماعات والمباحاثات التي جمعت الفريقين بطرابلس. ومن المقرر أن يستمر عقد الاجتماعات واللقاءات بين الفريقين لمتابعة تنفيذ البروتوكول والتنسيق بين الجانبين.

ويوم الإثنين، بدأت بديوان وزارة العمل والتأهيل بطرابلس اجتماعات اللجنة الفنية الليبية - المصرية لبحث إجراءات تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقًا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

من مراسم توقيع بروتوكول الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة والجانب المصري في العاصمة طرابلس، 4 نوفمبر 2021. (وزارة القوى العاملة)