اجتماع فني لربط سوق العمل إلكترونيا بين ليبيا ومصر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 03:06 مساء

بدأت، اليوم الإثنين، بديوان وزارة العمل والتأهيل بطرابلس اجتماعات اللجنة الفنية الليبية المصرية لبحث إجراءات تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس عن مدير مكتب تقنية المعلومات بوزارة العمل والتأهيل، ناصر الطرشاني، قوله إن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن تنظيم سوق العمل الليبي وكيفية استجلاب العمالة المصرية وتسهيل إجراءاتها.

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من جانبه أوضح مستشار وزير القوى العاملة المصرية رئيس الوفد الفني المسؤول عن أعمال الربط الإلكتروني، خالد رضوان، أنّ هذا الاجتماع هو استكمال لما جرى مناقشته بين الوزارتين للتوصل إلى حل نهائيّ فيما يخص منظومة الربط الإلكتروني.

وأكّد رضوان أهمية هذه المنظومة لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى ليبيا وفق إجراءات قانونية، ولمنع دخولها بطريقة غير شرعية وتحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها، ومعروفة ومحصورة العدد لدى الجانب الليبي.

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