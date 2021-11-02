مدير الرعاية الصحية في سرت يؤكد وصول التطعيمات الإجبارية للأطفال المواليد

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 08:02 مساء
مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية في سرت، محمد إدريس. (بوابة الوسط)

أكد مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية في سرت، محمد إدريس، اليوم الثلاثاء، وصول شحنة طبية تحوي كافة التطعيمات الإجبارية  للأطفال حديثي الولادة إلى البلدية.

وأضاف إدريس لـ«بوابة الوسط» أن المراكز والوحدات الصحية ببلدية سرت تسلمت الجرعات المخصصة من طعومات الأطفال من ثلاجة مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية.

وأوضح أن التطعيمات التي جرى توفيرها بالكامل هي جرعات: حديثي الولادة، شهرين، أربعة أشهر، ستة أشهر، تسعة أشهر، سنة، وسنة ونصف.

ونوه إلى أن هذه الجرعات ستكون متوافرة بالمركز الصحي هراوة أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس)، المركز الصحي ابن الهيثم الأربعين أيام (السبت والأحد والإثنين)، المركز الصحي ابن النفيس السواوة والمركز الصحي رقم 3، والمركز الصحي جارف البومة ومستشفى أبوهادي القروي (من السبت إلى الخميس).

كما ستكون التطعيمات أيضًا متوافرة بالمركز الصحي الزعفران (من الإثنين إلى الخميس) والمركز الصحي عمر المختار رقم 2 (من الأحد إلى الخميس) والمركز الصحي الغربيات (من الثلاثاء إلى الخميس)، ومكتب الرعاية الصحية (من الأحد إلى الخميس) ما عدا حدثيي الولادة وتسعة أشهر (الإثنين والخميس فقط).

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