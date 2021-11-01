افتتاح معرض ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 10:49 مساء
وزير الاقتصاد خلال افتتاح معرض ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة (صفحة الوزارة على فيسبوك)

افتُتح، اليوم الإثنين، معرض ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة بالقاعة الرياضية في طرابلس، بتنظيم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ودعم وزارة الاقتصاد والتجارة.

حضر الافتتاح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، رفقة نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، وعدد من رجال الأعمال والباحثين والمهتمين، ويستمر معرض ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة حتى الخميس 4 نوفمبر 2021.

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وشهد المعرض مشاركة عديد الشركات والمصانع المتخصصة في الصناعات الغذائية والبناء وقطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة وأصحاب الأفكار الريادية، كما جرى تنظيم الصالون الاقتصادي بمشاركة مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ورئيس لجنة إدارة هيئة سوق المال، حيث تم طرح ومناقشة عدد من الأفكار والمبادرات التي من شأنها النهوض بالقطاع وكيفية تطويره وتفعيل دوره بدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المكانية.

ومطلع شهر أكتوبر الماضي، وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، بتنفيذ منظومة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال لقاء عقده بمقر الوزارة، ضم وكيلي الوزارة للشؤون التجارية والمناطق الحرة، بحضور المديرين العامين ورؤساء الجهات التابعة، من أجل بدء تنفيذ المنظومة وإطلاقها بأقرب وقت ممكن.

وأشاد الوزير بالمبادرة المقدمة من البرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تنفيذ المشروعات الصغرى والمتوسطة بعدد 100 مشروع خلال الفترة القريبة بمختلف المناطق.

جانب من معرض ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الاقتصاد خلال افتتاح معرض ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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