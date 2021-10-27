صنع الله يطالب باعتماد ميزانية النفط لعدم توقف الإنتاج

مصفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط خلال لقائه أعضاء بمجلس النواب، الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

طالب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، خلال لقائه عددًا من أعضاء مجلس النواب، بضرورة إقرار ميزانية النفط، «للحيلولة دون توقف كافة العمليات بسبب عدم حصول المؤسسة على ما تحتاجه من ميزانيات ضرورية جدًا».

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين لصنع الله مع أعضاء بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، الأول مع النائبين ابتسام جمعة وأسامة الشعافي، والثاني مع صلاح هاشم وعبدالنبي عبد العال، كما حضر الاجتماع حمزة عبد ربه من لجنة الدستور، وفق بيان نشرته مؤسسة النفط على صفحتها في «فيسبوك».

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وناقش الاجتماعان الوضع الحالي لقطاع النفط وما وصل إليه مستوى الإنتاج من النفط والغاز، بالإضافة إلى مناقشة ما يمر به القطاع من صعوبات وتحديات كبيرة بسبب شح الميزانيات. وأكد البيان أن عدم توافر الميزانيات «أدى ذلك إلى عدم تمكن مؤسسة النفط من سداد ديونها والتزاماتها التعاقدية المحلية والدولية».

وطالب صنع الله بضرورة «حصول المؤسسة الوطنية للنفط على ميزانية مناسبة لاستمرار عمليات التموين والإعاشة للعاملين بالحقول والموانئ النفطية واستمرار الإنتاج، وتنفيذ عديد المشاريع لتطوير البنية التحتية للقطاع والعمل العاجل للحيلولة دون توقف كافة العمليات؛ بسبب عدم حصول المؤسسة على ما تحتاجه من ميزانيات ضرورية.

وقال البيان إن «أعضاء مجلس النواب أكدوا دعمهم للمؤسسة الوطنية للنفط وضرورة تسييل الميزانيات اللازمة لها وتذليل كافة الصعوبات من أجل استمرار عملها».

مصفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط خلال لقائه أعضاء بمجلس النواب، الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

مصفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط خلال لقائه أعضاء بمجلس النواب، الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 (صفحة المؤسسة على فيسبوك)