صنع الله عن مشروع مصنع الغاز في «الشرارة»: تنقصنا الميزانيات

صنع الله خلال لقائه عضوي مجلس النواب عن أوباري وغات عبد الحفيظ الصغير ونصر محمد، والمستشار بالمجلس الدكتور الخير بيكه، في طرابلس، 21 أغسطس 2021. (مؤسسة النفط)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله ناقش بعض المختنقات وإمكانية تقديم بعض الخدمات لمناطق الجنوب عبر برامج التنمية المستدامة، مشيرة إلى «متابعة مشروع إنشاء مصنع لإنتاج غاز البترول المسال المنزلي بحقل الشرارة»، وذلك خلال لقاء مع عضوي مجلس النواب عن أوباري وغات عبد الحفيظ الصغير ونصر محمد، والمستشار بالمجلس الدكتور الخير بيكه.

ونقلت الصفحة الرسمية للمؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن صنع الله القول إن «المؤسسة في انتظار تسييل الميزانيات اللازمة للشروع في التنفيذ الفوري»، مشيرة إلى «مناقشة توزيع الوقود لمنطقتي أوباري وغات، وإمكانية مساهمة المؤسسة الوطنية للنفط في حفر بعض الآبار لمياه الشرب بالمنطقة وتقديم بعض الخدمات الصحية، ودعم المستشفيات في تلك المدن».

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وأوضح صنع الله أن «المؤسسة الوطنية للنفط تسعى دائمًا لحلحلة المختنقات العاجلة وتقديم الدعم لجميع الجهات في المدن والمناطق القريبة من عملياتها وفق ما أتيح لها من إمكانات مادية، وما ينقص المؤسسة الآن هو اعتماد الميزانية لها حتى تتمكن من الاستمرار في برامج التنمية المستدامة»،

وأضاف: «سنعمل على تلبية بعض تلك المطالب في حال توفر الميزانيات اللازمة». وحسب بيان المؤسسة، أكد النواب «دعمهم التام لنشاط المؤسسة الوطنية للنفط ومجلس إدارتها بالرغم من محاولات البعض لإعاقة عملها والوقوف أمام ما تحققه من نجاح على جميع المستويات».

صنع الله خلال لقاء بعضوي مجلس النواب عن أوباري وغات عبد الحفيظ الصغير ونصرمحمد، والمستشار بالمجلس الدكتور الخير بيكه، في طرابلس، 21 أغسطس 2021. (مؤسسة النفط)

صنع الله خلال لقاء بعضوي مجلس النواب عن أوباري وغات عبد الحفيظ الصغير ونصرمحمد، والمستشار بالمجلس الدكتور الخير بيكه، في طرابلس، 21 أغسطس 2021. (مؤسسة النفط)