صنع الله في رسالة إلى الدبيبة: مؤسسة النفط يجب أن تبقى بعيدة عن «التجاذبات السياسية»

رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله. (أرشيفية: المؤسسة)

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «إن المؤسسة يجب أن تظل بعيدة عن التجاذبات السياسية وأن تكون عنوانًا للمهنية والانضباط والكفاءة والشفافية والنزاهة».

وأضاف صنع الله في بيان اليوم الخميس، أن «الآمال معقودة على المستخدمين في المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها للوصول بالإنتاج إلى مستويات قياسية».

وكان وزير النفط والغاز محمد عون قد وجه رسالة في 14 أغسطس الجاري إلى الدبيبة يطالبه فيها بإعادة تشكيل مجلس الإدارة الحالي للمؤسسة الوطنية للنفط، معتبرا أن هذا المجلس «تم تشكيله بصورة مخالفة للقوانين والتشريعات المنشأة للمؤسسة والمنظمة لأعمالها».

وقالت مؤسسة النفط إن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية خلال شهر يوليو الماضي بلغ مليارين و52 ألف دولار، منها مليار و965 مليون دولار من مبيعات النفط الخام.

إيرادات إلى محطة أوباري وشركة مليتة

وأوضحت أن إيرادات شهر يوليو لا تتضمن الإتاوات والضرائب «فضلاً عن أن شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة أوباري يتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء، والتي قُدِرت قيمتها في شهر يوليو بـ 25 مليون و319 ألف دولار».

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كما أشار البيان إلى تزويد شركة مليتة بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقة الكهربائية بقيمة مليونين و957 ألف دولار، وجرى تحميل هذه المبالغ على الشركة ليتم تسويتها لاحقا، وفق البيان.

وشددت المؤسسة على أنها ستواصل «الإعلان عن عائدات النفط بكلّ شفافية، وذلك تماشياً مع مبادئ الإفصاح والشفافية المتبع منذ يناير 2018».