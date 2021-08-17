عون لـ«بلومبرغ»: غياب الميزانية يهدد إنتاج النفط

وزير النفط والغاز محمد أحمد عون. (الإنترنت)

قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، إن ليبيا ستكافح للحفاظ على مستويات إنتاجها النفطي، «ما لم يتغلب نواب البرلمان على نزاع طويل وتمرير أول ميزانية وطنية منذ حوالي سبع سنوات».

وأوضح محمد عون أن ليبيا تضخ حوالي 1.3 مليون برميل من الخام يوميًا، وتهدف إلى زيادتها إلى 1.5 مليون بحلول نهاية العام 2021. لكن ذلك كما قال لوكالة «بلومبرغ» الأميركية، اليوم الثلاثاء، يعتمد على موافقة مجلس النواب على خطة إنفاق لعام 2021 لا يزال البرلمانيون مختلفين بشأنها منذ أربعة أشهر أو أكثر.

وقال عون، الذي عُين هذا العام كأول وزير نفط ليبي منذ 2014: «إذا لم تتم الموافقة على الميزانية، فسيكون هناك تأثير وربما صعوبات كبيرة في الحفاظ على معدلات إنتاج النفط».

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وكشف عون أن وزارته طلبت سبعة مليارات دينار (1.5 مليار دولار) لمشروعات لتطوير قطاع النفط لكن ثلاثة مليارات دينار فقط خصصت في مشروع الميزانية.

وأشار إلى أن ليبيا تدرس عروضا قدمتها شركات أجنبية للاستثمار في مشروعات متعلقة بالتكرير دون ذكرها. ومن بين المستثمرين في البلاد «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«ريبسول» الإسباني.

وسبق أن قال عون إن ليبيا قد ترفع إنتاجها النفطي إلى 1.6 مليون برميل يوميًا بحلول منتصف العام 2022 إذا حصلت على التمويل اللازم.

والأسبوع الماضي، أكدت شركة «أو أم في» النمساوية أن ليبيا لديها القدرة على إضافة 200 ألف برميل نفط في اليوم إلى إنتاجها المقدر بنحو 1.3 مليون برميل، وذلك بحلول نهاية العام الجاري، اعتمادًا على الوضع الأمني والاستثمارات اللازمة، في وقت أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تخفيض إنتاجها في حقل جالو بحوالي 70 ألف برميل في اليوم.