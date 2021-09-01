صنع الله ينتقد تأخر ميزانيات النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 07:28 مساء
مصطفى صنع الله خلال اجتماع مع عدد من أعضاء مجلس النواب، الأربعاء، 1 سبتمبر 2021 (المؤسسة الوطنية للنفط)

استعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع أعضاء بمجلس النواب، التحديات التي تواجه قطاع النفط في ليبيا، بالإضافة إلى المختنقات المالية التي تحوْل دون تحقيق حزمة أهداف المؤسسة في ظل تأخر الميزانيات المخصصة.

جاء ذلك خلال استقبال صنع الله، اليوم الأربعاء، بالمقر الرئيسي للمؤسسة في طرابلس، عددًا من أعضاء مجلس النواب وهم: عضوا المجلس عن عين زارة أسامة الشعافي، وأسماء الخوجة، وعضوا المجلس عن سبها إبراهيم الحسناوي، ومحمد المهدي، والعضوة عن أوباري فاطمة الصويعي، والعضو عن غدامس عبد القادر هيبة، وذلك بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مختار عبد الدائم.

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وتناول اللقاء، وفق بيان للمؤسسة على «فيسبوك»، استعراض النشاط العام للمؤسسة الوطنية للنفط والصعوبات التي تواجه قطاع النفط في ليبيا، بالإضافة إلى الحديث عن التحديات التي خلفها تأخر اعتماد الميزانيات المخصصة للقطاع.

وأشار البيان إلى أن النواب أكدوا مجتمعين على «حرصهم وسعيهم لإزالة كل الصعاب، كما وعدوا بالعمل الجاد على تسهيل الإجراءات لتخصيص الميزانيات المطلوبة التي تحتاجها المؤسسة لضمان استمرار وزيادة معدلات النفط الليبي».

وكان وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، قال إن غياب الميزانية يهدد إنتاج النفط في ليبيا. وأوضح في حديث لوكالة «بلومبرغ» الأميركية أن ليبيا تضخ نحو 1.3 مليون برميل من الخام يوميًّا، وتهدف إلى زيادتها إلى 1.5 مليون بحلول نهاية العام 2021، لكن ذلك يعتمد على موافقة مجلس النواب على خطة إنفاق للعام 2021 لا يزال البرلمانيون مختلفين بشأنها منذ أربعة أشهر أو أكثر.

مصطفى صنع الله يجتمع مع عدد من أعضاء مجلس النواب، الأربعاء، 1 سبتمبر 2021 (المؤسسة الوطنية للنفط)
مصطفى صنع الله يجتمع مع عدد من أعضاء مجلس النواب، الأربعاء، 1 سبتمبر 2021 (المؤسسة الوطنية للنفط)
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