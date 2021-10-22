الانتخابات والمصالحة محورا نقاشات المنفي مع وزير خارجية إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 أكتوبر 2021, 10:01 صباحا
المنفي خلال الاجتماع التنسيقي النصفي الثالث بين الاتحاد الأفريقي، ومفوضية الاتحاد، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية, 16 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي(

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الخميس، مع وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل الباريس، تطورات المشهد السياسي الليبي وتعزيز المصالحة بين الليبيين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في بيان، إن اجتماع المنفي والباريس تطرق إلى «إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حزة ونزيهة ومتزامنة في موعدها المحدد وفق خارطة الطريق السياسية التي دعمتها الأمم المتحجدة والمجتمع الدولي.

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كما أكد الاجتماع دعم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لإنهاء جميع أشكال التواجد المسلح الأجنبي من كل الأراضي الليبية، وفق البيان.

وشارك رئيس الدبلوماسية الإسباني في مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي احتضنته العاصمة طرابلس، الخميس، بمشاركة أكثر من 30 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، وخلص بيانه الختامي إلى الحض على ضرورة الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية الليبية.

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