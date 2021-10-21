لودريان يسلم المنفي دعوة لحضور مؤتمر باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 أكتوبر 2021, 09:58 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يتلقى دعوة من وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان لحضور مؤتمر باريس حول ليبيا (صفحة المجلس على فيسبوك)

سلم وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، دعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لزيارة فرنسا في شهر نوفمبر المقبل، لحضور مؤتمر باريس الدولي، على مستوى رؤساء دول العالم والحكومات، ويهدف أساسا للتباحث حول السبل المثلى لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

جاء ذلك خلال استقبال المنفي لوزير الخارجية الفرنسي، والوفد المرافق له، المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري الدولي، لمبادرة دعم استقرار ليبيا.

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وناقش الاجتماع ملف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وتعزيز الاستقرار في ليبيا، والذي سينعكس على المنطقة برمتها.

ورحّب المنفي بالوفد الفرنسي المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري، مؤكدا أهمية تظافر الجهود الدولية من أجل عبور المرحلة الراهنة، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى الاستقرار الدائم.

وعبّر وزير الخارجية الفرنسي عن «سعادته بحالة الأمن والأمان في العاصمة طرابلس، وبما شاهده من استقرار، وعودة الحياة إلى طبيعتها في عموم البلاد، منذ تولي السلطات الجديدة قيادة البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية»، معربا عن تمنياته بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يستقبل وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان (صفحة المجلس على فيسبوك)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يستقبل وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان (صفحة المجلس على فيسبوك)
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