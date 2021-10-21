البعثة الأوروبية: مؤتمر استقرار ليبيا فرصة لتقييم التقدم في الاستعداد للانتخابات

أعلام بعض الدول المشاركة في مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا. (فيسبوك)

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، إن مؤتمر «استقرار ليبيا» المقرر انعقاده، اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس، سيكون «فرصة مهمة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقات برلين والاستعدادات الجارية للانتخابات».

وعبَّرت البعثة في بيان، عن تطلعها إلى المشاركة في المؤتمر إلى جانب عديد الوزراء من الدول الأعضاء بالاتحاد، مجددة إعراب الاتّحاد عن «الالتزام بالدعم الكامل لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ونجاح انتقالها الديمقراطي وتعافيها الاقتصادي».

ودعت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى انعقاد المؤتمر بغية توحيد الجهود الرامية إلى مساعدة ليبيا على عبور المرحلة الحالية وإنجاز الاستحقاقات الضرورية في توقيتاتها المستهدفة.

- طرابلس تحتضن الخميس أعمال مؤتمر «دعم استقرار ليبيا»

ومقرر أن يشارك في المؤتمر 31 دولة ومنظمة دولية في مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، إضافة إلى دول مصر والجزائر وتونس والمغرب والسودان ومالطا وتشاد والنيجر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وتركيا، والولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وسويسرا وروسيا والصين والكونغو برازفيل والكونغو الديمقراطية.

ومنذ الثلاثاء الماضي، بدأ التوافد إلى المؤتمر بإشراف حكومي عالي المستوى؛ حيث أكدت إدارة حماية البعثات الدبلوماسية بوزارة الداخلية وضع الترتيبات اللازمة لتأمين الوفود من قبل الوزارة والأمن الدبلوماسي.

وأعلنت الوزارة إغلاق طريق الشط ‏الممتد بالعاصمة طرابلس من جزيرة إسبان إلى جزيرة دوران سوق الثلاثاء، والطرق ‏المؤدية لها من صباح الخميس، حتى إشعار آخر، لاستضافة المؤتمر‎.‎ وأوضحت أن دخول والخروج ‏لمطار معيتيقة الدولي سيكون عبر جزيرة دوران إسبان‎.‎