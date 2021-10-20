طرابلس تحتضن غدا أعمال مؤتمر «دعم استقرار ليبيا»

أعلام الدول المشاركة في مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا (فيسبوك)

تبدأ في العاصمة الليبية طرابلس غدا الخميس أعمال مؤتمر «دعم استقرار ليبيا»، والذي دعت إليه حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، صاحبة المبادرة بغية توحيد الجهود الرامية إلى مساعدة ليبيا على عبور المرحلة الحالية وإنجاز الاستحقاقات الضرورية في توقيتاتها المستهدفة.

وأعلنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، في تصريح لها، الأحد الماضي تفاصيل مبادرة استقرار ليبيا، قائلة إن الهدف من المبادرة هو «أن تكون ليبيا ساحة للمنافسة الاقتصادية الإيجابية من أجل إيجاد آلية وطنية وموقف دولي وإقليمي موحد داعم ومتسق مع هذه الرؤية ووضع الآليات الضرورية لاستدامة الاستقرار في ليبيا خاصة مع قُرب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية ديسمبر المقبل».

وأضافت أن المبادرة تهدف أيضًا «إلى ضمان التمثيل الأمثل للقرارات الأممية وخاصة قراري مجلس الأمن 2570 و2571، بالإضافة إلى مؤتمري برلين 1 و2 بشأن ليبيا وبحث التوافقات المطلوبة لمعالجة العوائق لتنفيذها ووضع الآليات المطلوبة لذلك، بالإضافة إلى دعم ومساندة السلطات الليبية لتنفيذ خططها السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والدفع قدمًا بكل ما من شأنه بناء دولة قوية وموحدة تعزز فرص الاستقرار والتنمية والتعامل مع الأخطار والتحديات».

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في 23 يونيو الماضي، طرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أربعة عناوين لمبادرة استقرار ليبيا، خلال كلمته في مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا.

وقال الدبيبة، إن العنوان الأول يشمل الأمن ويندرج تحته وضع خطة لتأمين الانتخابات المقبلة، وملف توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية، وأيضا التعامل مع المرتزقة والقوات الأجنبية والإرهابيين، أما العنوان الثاني فيخص العملية القانونية للانتخابات، حيث أشار إلى أن الحكومة ليس لها دخل بهذا الأمر، لكنها تحث على تجاوز الخلافات والانتهاء من وضع القاعدة الدستورية التي ستجري بمقتضاها الانتخابات.

كما تناول الدبيبة في العنوان الثالث ملف المصالحة الوطنية، مشيرا إلى جهود المجلس الرئاسي في هذا السياق، ومؤكدا ضرورة عودة النازحين والمهجرين وجبر خواطرهم والسماح لهم بالمشاركة السياسية، وتمحور العنوان الرابع والأخير حول الاستقرار الاقتصادي والخدمات المقدمة للشعب الليبي، إذ أوضح أن حكومة الوحدة تركز على المشروعات التنموية العاجلة، والتوزيع العادل للموارد على جميع المناطق.

وأعلنت الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية التابعة لوزارة الداخلية، بدء وصول الوفود المشاركة في مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا.

ووصل إلى طرابلس للمشاركة في المؤتمر كل من وزير خارجية الكونغو برازافيل جون كلود جاكوسو، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري ديكارلو، رفقة المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش.

وأشارت إدارة حماية البعثات الدبلوماسية إلى وضع الترتيبات الأمنية لتأمين المؤتمر من قبل وزارة الداخلية والأمن الدبلوماسي.

كما نشرت صورًا لانتشار القوات في مواقع إقامة الوفود وطريق انتقالهم. وترأس وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، اللواء بشير الأمين، اجتماع اللجنة الأمنية لتأمين مؤتمر دعم واستقرار ليبيا، بحضور كامل أعضاء اللجنة ومندوبين عن الجهات الأمنية، والذي عقد مساء الثلاثاء، وتناول مناقشة آخر الاستعدادات والإجراءات المتخذة لتأمين المؤتمر.