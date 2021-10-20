ألمانيا تبدي استعدادها للتعاون مع مفوضية الانتخابات لنجاح استحقاق ديسمبر

لقاء السايح والسفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، الأربعاء 20 أكتوبر 2021. (مفوضية الانتخابات)

أبدت ألمانيا استعدادها لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل إنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل، وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي في نوفمبر 2020.

جاء التأكيد الألماني على لسان السفير ميخائيل أونماخت خلال اجتماعه والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس.

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وقالت المفوضية إن لقاء السايح وأونماخت بحث مستجدات العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، والتقدم العملياتي الذي أحرزته المفوضية، خاصة بعد فتح باب التقدم لاعتماد المراقبين وما تمثله هذه العملية من دعم لشفافية ونزاهة الانتخابات بالمعايير الدولية والمحلية.

وأكد السفير الألماني، ميخائيل أونماخت، خلال اللقاء «تجديد دعم المجتمع الدولي للانتخابات المقبلة»، مبدياً «استعداد حكومته للتعاون مع المفوضية لنجاح هذا الاستحقاق لما يمثله من انعكاس على خارطة السلام والاستقرار بالمنطقة».