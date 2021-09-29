المنفي يستعرض مع السفير الألماني الاستحقاقات المقبلة وإخراج القوات الأجنبية من ليبيا

لقاء المنفي والسفير الألماني لدى ليبيا، الأربعاء 29 سبتمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

استعرض رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، التطورات الأخيرة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والقوانين الانتخابية.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي بحث أيضًا مع السفير الألماني الاستحقاقات المقبلة، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وملف المصالحة الوطنية.

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وأشاد السفير الألماني خلال اللقاء بنتائج اجتماع «عملية السلام الليبية» لوزراء خارجية عدد من الدول الصديقة، الذي عُقِد في نيويورك بحضور رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور من أجل الوصول إلى حلول كاملة للوضع في ليبيا.

وشارك في اجتماع «عملية السلام الليبية» الذي عُقِد قبل أيام بمقر البعثة الألمانية الدائمة لدى المم المتحدة في نيويورك، وزراء خارجية ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا ودول جوار ليبيا، وذلك من أجل حشد الدعم لاستكمال خارطة الطريق.