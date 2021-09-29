المنفي يستعرض مع السفير الألماني الاستحقاقات المقبلة وإخراج القوات الأجنبية من ليبيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 04:51 مساء
لقاء المنفي والسفير الألماني لدى ليبيا، الأربعاء 29 سبتمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

استعرض رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، التطورات الأخيرة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والقوانين الانتخابية.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي بحث أيضًا مع السفير الألماني الاستحقاقات المقبلة، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وملف المصالحة الوطنية.

- المنفي يفتتح اجتماع مبادرة «عملية السلام الليبية» في نيويورك
- المنفي يعلن مبادرة للحفاظ على العملية السياسية وإجراء الانتخابات
- ثلاث ملفات تتصدر مناقشات المنفي مع قائد «أفريكوم»

وأشاد السفير الألماني خلال اللقاء بنتائج اجتماع «عملية السلام الليبية» لوزراء خارجية عدد من الدول الصديقة، الذي عُقِد في نيويورك بحضور رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور من أجل الوصول إلى حلول كاملة للوضع في ليبيا.

وشارك في اجتماع «عملية السلام الليبية» الذي عُقِد قبل أيام بمقر البعثة الألمانية الدائمة لدى المم المتحدة في نيويورك، وزراء خارجية ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا ودول جوار ليبيا، وذلك من أجل حشد الدعم لاستكمال خارطة الطريق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سعوديات يكسرن المحظورات الاجتماعية بممارسة ركوب الدراجات في الشارع
منوعات
عرض أول في لندن لفيلم «جيمس بوند» الجديد
ثقافة وفن
من هي رئيسة الحكومة التونسية الجديدة؟
عربى
«التيار الرسالي» يتبنى مقتل 5 من ضباط المخابرات السودانية ومحاولة اغتيال حمدوك
عربى
ناطقة سابقة باسم البيت الأبيض: نوبات غضب ترامب «مرعبة»
دولى
مواعيد الإقلاع.. الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها إلى ‎القاهرة الخميس
ليبيا
سقوط تاريخي لريال مدريد على أرضه أمام شيريف تيراسبول (فيديو)
رياضة عالمية
شاهد.. ميسي يسجل هدفه الأول مع «سان جيرمان»
رياضة عالمية
وصول طاقم فني هندي إلى محطة الخليج البخارية بسرت
ليبيا
رئيس الأركان الأميركي: «طالبان» لا تزال منظمة إرهابية ولم تقطع علاقاتها مع ...
دولى
وزير الدفاع الأميركي مدافعا عن الانسحاب من أفغانستان: ساعدنا في بناء دولة لكننا ...
دولى
ماكرون يتعرض للرشق ببيضة لدى افتتاحه معرضا في ليون (فيديو)
دولى
بالصور.. وزير الرياضة يتسلم مسودة قانون الرياضة
رياضة محلية
عقيلة صالح: الذين لا يريدون الانتخابات يستفيدون من الفوضى
ليبيا
«فورد» الأميركية تسرع انتقالها إلى السيارات الكهربائية عبر استثمار «تاريخي»
اقتصاد
للمرة الأولى وبحضور قائد «أفريكوم».. لجنة «5+5» تجتمع في طرابلس
ليبيا
عثمان الجرندي: هذه هي أهداف الرئيس قيس سعيد من التدابير الاستثنائية
عربى
مباحثات الدبيبة وقائد «أفريكوم»: إخراج «المرتزقة» وتواجد قوات أجنبية بالجنوب ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور مسربة لـ رنج روفر سبورت