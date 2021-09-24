السفير الألماني ينقل لعقيلة صالح والمشري مخاوفه إزاء التطورات الأخيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 سبتمبر 2021, 12:57 صباحا
السفير الألماني المعين لدى ليبيا ميخائيل أونماخت. (تسجيل مصور)

قال السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الخميس، إنه تحدث إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وذلك خلال «اتصالات بنَّاءة»، وفق منشور عبر حسابه في موقع «تويتر».

وأعرب السفير في اتصالين منفصلين لعقيلة والمشري عن «مخاوفه بشأن الانعكاسات المحتملة لآخر التطورات». كما شدد على «الحاجة إلى حل وسط من جميع الأطراف». وأكد السفير الألماني ضرورة التركيز على إجراء الانتخابات في ديسمبر، مختتما بأنه تلقى «ردود أفعال مشجعة».

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والثلاثاء، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائبًا حضروا الجلسة، وأكد لاحقًا أن الحكومة ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كـ«حكومة تصريف أعمال».

وتفاعلاً مع ذلك، دعا الدبيبة إلى تظاهرة حاشدة في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس اليوم الجمعة، وقال أمام تجمع لمتظاهرين رافضين قرار البرلمان: «ميعادنا الجمعة المقبلة للتعبير عن الليبيين..»، وأضاف: «حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في خدمة شعبها للوصول لانتخابات حرة ونزيهة»، مشددًا على أنه «لن يدخر جهدًا حتى الوصول لهذا الهدف التاريخي».

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