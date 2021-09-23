الدبيبة والنويري يشددان على أهمية تعزيز جهود إنجاح الانتخابات

فوزي النويري (يمين) وعبدالحميد الدبيبة خلال لقاء بديوان مجلس الوزراء، 23 سبتمبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

شدّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، على «أهمية تعزيز الجهود الرامية لإنجاح الانتخابات» المزمع عقدها في ليبيا.



جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، وتطرق إلى «التطورات السياسية الجارية في ليبيا، وملف المصالحة الوطنية»، وفق بيان صدر، الخميس، عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.



وأشار البيان إلى تجديد الدبيبة تأكيده على «موقف الحكومة الداعم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقة للشعب الليبي».

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والثلاثاء، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائبًا حضروا الجلسة، وأكد لاحقًا أن الحكومة ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كـ«حكومة تصريف أعمال».

وتفاعلاً مع ذلك، دعا الدبيبة إلى تظاهرة حاشدة في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس الجمعة المقبلة، وقال أمام تجمع لمتظاهرين رافضين قرار البرلمان: «ميعادنا الجمعة المقبلة للتعبير عن الليبيين..»، وأضاف: «حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في خدمة شعبها للوصول لانتخابات حرة ونزيهة»، مشددًا على أنه «لن يدخر جهدًا حتى الوصول لهذا الهدف التاريخي».