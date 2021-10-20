اللافي: المجلس الرئاسي «عاقد العزم» على إجراء الانتخابات في موعدها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 05:26 مساء
نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع السفير الألماني في ليبيا ميخائيل أونماخت، 20 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، إن «المجلس الرئاسي عاقد العزم على المضي قدماً في طريق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها»، جنباً إلى جنب مع مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

وجدد اللافي، خلال لقائه السفير الألماني في ليبيا ميخائيل أونماخت، اليوم، دعوته جميع الأطراف الدولية للمساهمة في إنجاح المسار السياسي في ليبيا لتجاوز هذه المرحلة، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وبحث اللافي، مع السفير الألماني في ليبيا، آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا، لا سيما ملف الانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر المقبل.

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وبينما رحب اللافي بالسفير الألماني، أشاد بالدور الإيجابي لبلاده تجاه الملف الليبي، من خلال مؤتمري برلين «1 و 2»، و«نجاحها في جمع الفرقاء الليبيين، وسعيها منذ البداية لاعتماد الحلول السلمية في القضية الليبية».

بدوره أشاد أونماخت، «بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، واستمراره في الدفع نحو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد»، وفق نص البيان.

وأكد السفير استعداد بلاده للتعاون مع أي سلطات تفرزها الانتخابات المقبلة، والعمل المستمر لدعم المسار السياسي، لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع السفير الألماني في ليبيا ميخائيل أونماخت، 20 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع السفير الألماني في ليبيا ميخائيل أونماخت، 20 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
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