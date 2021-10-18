الاتحاد الأوروبي: مستعدون لمرافقة ليبيا في طريقها نحو انتخابات ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 04:53 مساء
المنقوش خلال لقائها المسؤول الأوروبي جوزيف بوريل في لوكسمبرغ. (وزارة الخارجية)

أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، استعداد الاتحاد لمرافقة ليبيا في طريقها نحو انتخابات ديسمبر.

وخلال لقائه وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في لوكسمبرغ، عرضت الوزيرة آخر المستجدات على الساحة الليبية ، والاستعدادات الجارية لاستضافة ليبيا أعمال المؤتمر الوزاري الدولي في 21 أكتوبر الجاري، وفق بيان لوزارة الخارجية اليوم الإثنين.

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كما قدمت نبذة عن مبادرة استقرار ليبيا بمضامينها ومساراتها، مؤكدة أهمية تضافر كل الجهود المحلية والإقليمية والدولية «لتحقيق الاستقرار المنشود وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في موعدها المقرر نهاية شهر ديسمبر المقبل».

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وجاء في البيان أن بوريل أكد «استعداد الاتحاد الأوروبي الكامل لتقديم الدعم اللازم والمطلوب لإنجاح هذه المبادرة وصولًا لتحقيق الاستقرار في كامل ربوع ليبيا».

وتناول اللقاء مسألة الهجرة غير الشرعية وما أُثير أخيرًا حولها، إذ أكدت المنقوش أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جهود الجميع، وأن ليبيا باعتبارها دولة عبور فهي نفسها ضحية لهذه الظاهرة، وتعاني تبعاتها نتيجة لتدفقات المهاجرين من بلدان المنشأ

وأوضحت أن علاج هذه الظاهرة أو الحد منها يكمن في تكاتف الجهود الأممية لإحداث الاستقرار والتنمية ببلدان المنشأ، وعدم الاكتفاء بمعالجتها في بلدان العبور أو رصد وصد المهاجرين في بلدان العبور أو في البحر.

المنقوش خلال لقائها المسؤول الأوروبي جوزيف بوريل في لوكسمبرغ. (وزارة الخارجية)
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