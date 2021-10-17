ضبط شخصين سرقا سيارة تابعة لشركة سرت للنفط بالإكراه

المتهمين بسرقة سيارة تابعة لشركة سرت للنفط بالإكراه (الإنترنت)

تمكَّن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الهلال النفطي من ضبط شخصين قاما بسرقة سيارة، تابعة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمدينة البريقة الجديدة (80 كلم غرب أجدابيا)، حسب ما ذكرته وحدة الإعلام بالمديرية.

عملية السرقة التي تمت بالإكراه، سردتها المديرية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، اليوم الأحد، قولها: «بتاريخ الخميس الموافق 2021.10.14 وعلى تمام الساعة 11:00 صباحًا ورد بلاغ مقدم من مراقبة الأمن الصناعي بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عن قيام مجهول الهوية بسرقة المركبة رقم (77371) عامة رقم جانبي (5052) النوع قولف اللون أبيض أثناء إيقاف سائقها بأحد شوارع مدينة البريقة الجديدة».

- ضبط مرتكبي جرائم شروع في القتل وسرقة بالإكراه وخطف في طرابلس

- ضبط تشكيل عصابي امتهن جرائم السرقة بالإكراه في بنغازي

وأضافت أنه جرى تشكيل فريق عمل لهذه المهمة، ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات عن السيارة المسروقة تمكن أعضاء البحث الجنائي بالمديرية من ضبط المتهمين اللذين قاما بنقل المركبة المسروقة على متن ساحبة نوع كنتر وإخفائها بأحد المنازل بمدينة البريقة الجديدة، مشيرة إلى أنهما اعترفا بما نسب إليهما واسترجاع المركبة المسروقة وإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة.

السيارة القاطرة المستخدمة في عملية السرقة (الإنترنت)

السيارة المسروقة (الإنترنت)