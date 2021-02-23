ضبط تشكيل عصابي امتهن جرائم السرقة بالإكراه في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 12:28 مساء
مديرية أمن بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط تشكيل عصابي امتهن جرائم السرقة بالإكراه.

وتعود بداية الواقعة إلى ورود بلاغ في 6 فبراير الجاري، بشأن إصابة نورالدين عثمان، سوداني الجنسية، بطلق ناري على يد ثلاثة جناة سرقوه في منطقة القوارشة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتمكن رجال الأمن من التوصل لأحد المتهمين، بعد التحري عن السيارة التي يستخدمها التشكيل في جرائمه، وهو شاب، 20 عاما، يدرس في الجامعة، واعترف بأنه مع صديقيه، سرقوا 160 دينارا من المجني عليه إضافة إلى هاتفه المحمول، كما اعترف بارتكابه جرائم أخرى.

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