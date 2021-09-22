ضبط مرتكبي جرائم شروع في القتل وسرقة بالإكراه وخطف في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 09:29 صباحا
متورطان في جرائم شروع في القتل وسرقة وخطف بطرابلس، 21 سبتمبر 2021، (الداخلية)

ضبط رجال الأمن في العاصمة طرابلس مرتكبي وقائع سرقات بالإكراه وشروع في القتل وخطف.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي المركز بلاغ في 30 أغسطس الماضي، بشأن تعرض مواطن إلى جروح في الرأس والصدر والبطن جراء اعتداء مجهولين عليه بالسلاح الأبيض، حيث استولوا على سيارته، إضافة إلى 39 ألف دينار، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وجرى نقل المجني عليه إلى مستشفى الخضراء لتلقي العلاج، بينما باشر مكتب المناوبة والتنسيق بالوزارة التحقيق في الواقعة، حيث توصلوا إلى الجناة الثلاثة، وتمكنوا من ضبط اثنين منهما، ولا زال الآخر مطلوبا.

واعترف المتهمان باعتدائهما على المجني عليه بعد الاتفاق المسبق مع المتهم الثالث على سرقته، إذ إنهم بعد ارتكاب جريمتهم، أخذوا السيارة إلى ورشة بمنطقة غوط الشعال، وفككوها إلى أجزاء، التي جلبوها بعد ذلك إلى المكتب، في حين أشاروا إلى إنفاقهم المبلغ المسروق على شراء سيارة، وجرى استرجاعها.

كما أقرا أيضا بارتكاب واقعة الخطف والسرقة بالإكراه والابتزاز بتاريخ 30 مايو الماضي، المقيدة ضد مجهول في مركز شرطة غوط الشعال، وقد اتخذت الإجراءات القانونية معهما، وأحيلا رفقة الأوراق والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.

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