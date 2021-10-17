«الخدمة المدنية» تطالب بالإسراع في إعداد الهيكل التنظيمي لـ«الخارجية»

وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات يبحث مع وكيل وزارة الخدمة المدنية في لقاء بالعاصمة طرابلس، 17 أكتوبر 2021. (وزارة الخارجية)

طالب وكيل وزارة الخدمة المدنية محمد صالح المختار، بضرورة الإسراع في إعداد الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية، واعتماد الملاك الوظيفي، واستحداث مكتب لوزارة الخدمة المدنية بديوان وزارة الخارجية، أسوة بالوزارات السيادية الأخرى.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، اليوم الأحد، مع محمد صالح المختار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، وفق الموقع الرسمي لوزارة الخارجية.

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وحسب بيان الوزارة جرى «بحث آليات تفعيل الاتفاقات، ومذكرات التفاهم الثنائية ومتعددة الأطراف، في مجال التدريب والتطوير التي سبق للدولة الليبية توقيعها، وذلك لغرض الاستفادة المثلى منها».

كما بحث الوكيلان إمكانية تعاون وزارتي الخارجية والخدمة المدنية في إعداد خطة وطنية للتدريب، بالإضافة إلى آليات تعاون وزارة الخدمة المدنية مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، لتعزيز رؤية وزارة الخدمة المدنية لتطوير قطاعات الدولة.