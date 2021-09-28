تدريب 40 دبلوماسيا ليبيا في مصر قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 11:28 صباحا
اجتماع ليبي- مصري بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية في طرابلس، 27 سبتمبر 2021. (وزارة الخارجية)

بحث مدير معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عياد البي، مع القائم بأعمال سفارة مصر لدى ليبيا، «آفاق التعاون بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالجوانب التدريبية للسلك الدبلوماسي الليبي في مصر»، حيت اتفقا على «تدريب 40 دبلوماسيا ليبيا في مصر قريبا».

جاء ذلك خلال اجتماع عقد، أمس الإثنين، على هامش زيارة القائم بأعمال السفارة المصرية للمعهد، حيث تم التأكيد على «ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة مدير المعهد للقاهرة  في إطار إعداد  كوادر دبلوماسية لوزارة الخارجية مؤهلة علميا وعمليا»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

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وأشار البيان إلى أن التحركات في هذا الاتجاه تأتي «تنفيذا لتعليمات وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، وخطة معهد الدراسات الدبلوماسية لتأهيل موظفي الوزارة في الخارج من خلال التعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية الليبي ونظيره بوزارة الخارجية المصرية».

وشهدت زيارة مدير معهد الدراسات الدبلوماسية للقاهرة أخيرا، الاتفاق على تدريب 40 دبلوماسيا ليبيا خلال الفترة القريبة القادمة كدفعة أولى.

بدوره، أكد القائم بأعمال السفارة المصرية لدى ليبيا «أهمية تعزيز العلاقات من خلال زيارات الوفود رفيعة المستوى، والتي من شأنها أن تعزز العلاقات التاريخية بين البلدين».

وحضر اللقاء، الذي عقد بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية بطرابلس، القنصل بالسفارة المصرية نبيل الجوهري، ورئيس قسم الدراسات والتدريب، ومسؤول ملف التعاون بوزارة الخارجية.

اجتماع ليبي- مصري بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية في طرابلس، 27 سبتمبر 2021. (وزارة الخارجية)
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