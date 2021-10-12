«الكهرباء» تعلن عدم طرح أحمال لليوم الخامس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021, 01:59 مساء
جانب من أعمال تركيب أبراج الكهرباء على خط «أوباري - الفجيج»، 25 يناير 2021، (صفحة المهندس رضوان محمد)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، عدم طرح أحمال في أجنحة الشبكة الثلاثة، الغربي والجنوبي والشرقي.

وبذلك يكون الثلاثاء اليوم الخامس على التوالي الذي لا يشهد طرحًا للأحمال منذ أن عادت الشركة إلى إعلان ساعات الطرح على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

العبدلي يتوقع إلغاء طرح الأحمال نهائيا في 2022 حال عدم حدوث أي طارئ

وفي 20 يوليو الماضي، توقَّع رئيس مجلس إدارة الشركة، وئام العبدلي، أن يتم «إلغاء طرح الأحمال بشكل نهائي في 2022، في حال عدم حدوث أي طارئ»، مؤكدًا أن أعمال الصيانة وأداء الشبكة الكهربائية «تسير بوتيرة جيدة».

كما توقع العبدلي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال» حينها، انخفاض عدد ساعات طرح الأحمال «بداية من نوفمبر المقبل»، وأن يرتفع إنتاج الطاقة ليصل إلى 7200 ميغاوات.

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