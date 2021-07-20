العبدلي يتوقع إلغاء طرح الأحمال نهائيا في 2022 حال عدم حدوث أي طارئ

رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي. (مقابلة مع منصة حكومتنا)

توقّع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، أن يجري «إلغاء طرح الأحمال بشكل نهائي في 2022، في حال عدم حدوث أي طارئ»، مؤكدًا أن أعمال الصيانة وأداء الشبكة الكهربائية «يسيران بوتيرة جيدة».

كما توقع العبدلي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال» اليوم الثلاثاء، انخفاض عدد ساعات طرح الأحمال «بداية من نوفمبر المقبل»، وأن يرتفع إنتاج الطاقة ليصل إلى 7200 ميغاوات.

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وأعلن العبدلي في وقت سابق أنه سيجري «إضافة قرابة 1700 ميغاوات للشبكة الكهربائية في أواخر العام الجاري»، موضحًا أنه «في شهر أغسطس ستدخل إلى الشبكة 700 ميغاوات، ثم في سبتمبر سيكون لديهم 1300 ميغاوات» وفق وكالة الأنباء الليبية.