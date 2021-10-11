«بلدي جالو» يوقع عقدا لإنشاء مصنعين لتصنيع المواد الغذائية

عميد بلدية جالو وقع عقدا مع شركة الهلال المضيء لإنتاج وتصنيع المواد الغذائية (صفحة البلدية على فيسبوك)

وقّع عميد بلدية جالو المكلف ورئيس لجنة التنمية والاستثمار بالمجلس، أحمد الشحاتي، عقدًا مع شركة «الهلال المضيء» لإنتاج وتصنيع المواد الغذائية يتم بموجبه إنشاء مصنعين، أحدهما لتعبئة وإنتاج معجون الطماطم والآخر لتعبئة وتغليف التمور.

جاء ذلك خلال لقاء جرى أمس الأحد برعاية الهيئة العامة لشؤون الخصخصة وتشجيع الاستثمار، وفق بيان نشرته صفحة بلدية جالو على «فيسبوك».

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وأفاد البيان بأن «الشحاتي يتقدم بالشكر والعرفان إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور جمال النويصري نظير دعم البلدية، وأخذ على عاتقه تنفيذ ما تمت مناقشته خلال الملتقى الذي عُقد ببنغازي في الثاني من أكتوبر تحت عنوان: «الاستثمار يقرع أبواب البلديات».

وفي 15 يوليو الماضي، ناقش المجلس البلدي جالو مع وفد من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي البرنامج «الليبي-الألماني» لدعم البلديات في ليبيا، وخطة التطوير المحلي والمؤسساتي.

عميد بلدية جالو وقع عقدا مع شركة الهلال المضيء لإنتاج وتصنيع المواد الغذائية (صفحة البلدية على فيسبوك)

عميد بلدية جالو وقع عقدا مع شركة الهلال المضيء لإنتاج وتصنيع المواد الغذائية (صفحة البلدية على فيسبوك)

عميد بلدية جالو وقع عقدا مع شركة الهلال المضيء لإنتاج وتصنيع المواد الغذائية (صفحة البلدية على فيسبوك)